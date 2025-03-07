Жалобу на арест советника губернатора Ростовской области отклонили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда отклонила жалобу на арест защитника советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Гончарова на два месяца. Сторона защиты обжаловала это решение.
«7 марта 2025 года апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила без изменения постановление Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону от 22 февраля 2025 года об избрании Гончарову В. Г. меры пресечения», — сказал собеседник агентства.
Советник губернатора Ростовской области Гончаров был задержан 21 февраля по делу замгубернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. По версии следствия, замгубернатора при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства незаконно выделил средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и областного бюджетов, впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами. Ущерб по делу Рачаловского оценивается почти в 156 млн рублей. 21 февраля решением суда Рачаловский был отправлен под домашний арест на два месяца.
Гончаров работал в должности заместителя губернатора Ростовской области с 2010 по 2014 год, в 2016 году вновь вернулся на работу в региональное правительство в должности заместителя губернатора. С 2017 года занимал должность первого заместителя губернатора региона. В августе 2023 года уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. В настоящее время занимает должность советника губернатора области.
Ранее должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова. В отношении еще одного замгубернатора региона — министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, решением суда она арестована на 2 месяца. 7 марта также стало известно об освобождении от должности замгубернатора Вадима Артемова в связи с выходом на пенсию.