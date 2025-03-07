Жалобу на арест советника губернатора Ростовской области отклонили

Ранее должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова. В отношении еще одного замгубернатора региона — министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, решением суда она арестована на 2 месяца. 7 марта также стало известно об освобождении от должности замгубернатора Вадима Артемова в связи с выходом на пенсию.