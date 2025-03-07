Омский айтишник потерял миллион рублей после разговора с аферистами

Позже ему посоветовали перевести деньги на якобы безопасный счет. Таким образом омич снял со счетов 837 тысяч рублей, которые он накопил за два года. Кроме этого, он оформил кредитку на 148 тысяч рублей и занял у матери еще 50 тысяч рублей. Все деньги он перевел мошенникам.