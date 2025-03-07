Омский айтишник потерял миллион рублей после разговора с аферистами

В Омске айтишник стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 1 миллиона рублей. Аферисты убедили молодого человека отдать им деньги, притворившись работниками сотовой компании и специалистами Госуслуг. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как выяснили полицейские, 25-летнему омичу позвонили якобы из сотовой компании и сообщили о необходимости продлить договор на оказание услуг связи.
Послушав аферистов, мужчина продиктовал код из сообщения. Спустя какое-то время ему пришло уведомление о взломе личного кабинета на Госуслугах. В нем говорилось, что неизвестные пытаются оформить кредиты на его имя.
Позже ему посоветовали перевести деньги на якобы безопасный счет. Таким образом омич снял со счетов 837 тысяч рублей, которые он накопил за два года. Кроме этого, он оформил кредитку на 148 тысяч рублей и занял у матери еще 50 тысяч рублей. Все деньги он перевел мошенникам.
Заведено уголовное дело по факту мошенничества. Полицейские выясняют обстоятельства преступления и устанавливают личности мошенников.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омичей предупредили о новом виде мошенничества под видом Росреестра.