В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области… ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — говорится в документе.