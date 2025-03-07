В Ростовской области ввели режим повышенной готовности

«В связи с угрозой возникновения ЧС, вызванной взрывами (в том числе с последующим горением и обрушением в зданиях), нарушением условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях в Ростовской области… ввести на территории Ростовской области с 6 марта 2025 года до особого распоряжения режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Ростовской области», — говорится в документе.
Ответственным за мероприятия по предупреждению ЧС назначен замгубернатора области Сергей Бодряков.
Администрациям муниципальных районов и городских округов в области рекомендовано в том числе обеспечить предоставление своевременного доступа населению в подвальные помещения и другие укрытия, а также обеспечить готовность пунктов временного размещения.