Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бендерах автомобиль сбил 9-летнюю девочку: Ребенок находится в больнице

По факту ДТП проводится разбирательство.

Источник: Комсомольская правда

В Бендерах школьница угодила под колёса авто, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Из-за стоявшей на дороге маршрутки на проезжую часть внезапно выбежала 9-летняя девочка. Затормозить 71-летний водитель «Пежо» не успел. Наезда избежать не удалось.

После инцидента школьница поднялась и попыталась убежать, но очевидцы остановили её, вызвали скорую помощь и инспекторов.

По предварительным данным, у ребёнка сотрясение мозга.

Школьницу госпитализировали в травматологическое отделение.

Автомобиль помещён на охраняемую площадку. По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.