В Бендерах автомобиль сбил 9-летнюю девочку: Ребенок находится в больнице

В Бендерах школьница угодила под колёса авто, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Из-за стоявшей на дороге маршрутки на проезжую часть внезапно выбежала 9-летняя девочка. Затормозить 71-летний водитель «Пежо» не успел. Наезда избежать не удалось.
После инцидента школьница поднялась и попыталась убежать, но очевидцы остановили её, вызвали скорую помощь и инспекторов.
По предварительным данным, у ребёнка сотрясение мозга.
Школьницу госпитализировали в травматологическое отделение.
Автомобиль помещён на охраняемую площадку. По факту ДТП проводится разбирательство, пишет пресс-центр МВД Приднестровья.