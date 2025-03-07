На помойке Уфы нашли панно с портретом Ленина

В Уфе выбросили деревянное панно с портретом Владимира Ленина. О находке рассказал министр экологии Башкирии Нияз Фазылов. По его словам, вместе с редким изображением вождя пролетариата сотрудники цеха сортировки и брикетирования регионального оператора нашли и вокзальные часы.
Фазылов отметил, что на помойке нередко оказываются уникальные вещи. Так, например, люди избавляются от советских магнитофонов и радиоприемников.
— Каждая необычная находка — это частичка нашей истории, многие вещи наверняка обрадуют ценителей старины и смогут обрести вторую жизнь, — отметил министр.
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