Водителя автобуса без прав задержали в Астане

В ходе рейда на проспекте Кабанбай батыра сотрудники полиции остановили автобус Hyundai Country для проверки, в ходе которой выяснилось, что 34-летний водитель не имеет права управлять транспортным средством, несмотря на то, что ранее ему был запрещен доступ к вождению.