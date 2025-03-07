В Самарской области из горящего дома спасли 7 человек

В Тольятти днем в пятницу, 7 марта, сообщили о пожаре в Автозаводском районе. На улице Свердлова загорелись домашние вещи, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— Сообщение о возгорании поступило в 13:34. На улице Свердлова, 17 произошел пожар, площадь которого составила 4 квадратных метра. На место оперативно прибыли сотрудники ведомства, — отметили специалисты.
В результате пожара, к счастью, обошлось без пострадавших. Пожарно-спасательные подразделения спасли 7 человек, в числе которых 3 детей. Для тушения пожара привлекли 26 сотрудников и 9 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.