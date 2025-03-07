В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей

Прокурор в суде представил доказательства, что генеральный директор ООО «СБ Брокер» в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года вступил в сговор со знакомым ради хищения денег контрагентов, с которыми сотрудничал более шести лет. По данным ведомства, злоумышленник взял на себя обязательства приобрести на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей, но не выполнил их, а деньгами распорядился по своему усмотрению.