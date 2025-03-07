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В Туле двух жителей осудили за хищение 500 миллионов рублей

ТУЛА, 7 мар — РИА Новости. Двух жителей Тулы приговорили к 4 и 5,5 года лишения свободы за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«В Тульской области вынесен приговор за хищение 500 миллионов рублей, принадлежащих коммерческой организации… Государственный обвинитель прокуратуры Зареченского района города Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 57 и 51-летнего жителей Тулы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в том числе, с использованием служебного положения)», — говорится в сообщении.

Прокурор в суде представил доказательства, что генеральный директор ООО «СБ Брокер» в период с сентября 2019 года по июнь 2020 года вступил в сговор со знакомым ради хищения денег контрагентов, с которыми сотрудничал более шести лет. По данным ведомства, злоумышленник взял на себя обязательства приобрести на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже нефтепродукты за 500 миллионов рублей, но не выполнил их, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к 4 годам, 5 годам и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.