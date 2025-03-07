Замглавы управления госохраны ОКН задержана в Краснодаре

Следствие утверждает, что чиновница содействовала изменению границ объекта культурного наследия «Санаторий им. Кирова», где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали № 3206 и № 3183. Она также участвовала в выдаче разрешений на строительство многоэтажного комплекса на территории памятника.



За свои действия замглавы управления госохраны ОКН получила возможность приобрести девять помещений в новостройке по заниженной цене. Площадь объектов варьировалась от 73 до 391 кв. м.



Сейчас подозреваемая задержана, следственные действия продолжаются. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники ФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю.