Суд оставил в силе приговор бывшему чиновнику из Новосибирской области

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор бывшему заместителю главы администрации Кыштовского района Сергею Голикову, признанному виновным в превышении должностных полномочий.
Суд установил, что в 2021 году, занимая должность начальника отдела капитального строительства, Голиков подписал документы о приёмке строительных работ по возведению жилого дома в рамках госпрограммы, не проверив их фактическое выполнение. В результате бюджету Новосибирской области был нанесён ущерб в размере 269 тысяч рублей.
В 2024 году Куйбышевский районный суд назначил Голикову наказание в виде запрета занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 1 год 6 месяцев. Подсудимый своей вины не признал, а его адвокат подал апелляцию с просьбой отменить приговор.
Новосибирский областной суд изучил материалы дела и отказал в удовлетворении жалобы, признав приговор законным.