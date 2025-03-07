Суд оставил в силе приговор бывшему чиновнику из Новосибирской области

Суд установил, что в 2021 году, занимая должность начальника отдела капитального строительства, Голиков подписал документы о приёмке строительных работ по возведению жилого дома в рамках госпрограммы, не проверив их фактическое выполнение. В результате бюджету Новосибирской области был нанесён ущерб в размере 269 тысяч рублей.