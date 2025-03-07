Нет предела низости: В Приднестровье наркоман украл у тяжелого онкобольного морфин

Житель Рыбницы похитил обезболивающий препарат у тяжелобольного человека.
Он с подругой 5 марта отправился в гости к её крёстному, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
У хозяина дома онкология в терминальной стадии. Для облегчения состояния врачи выписали ему сильнодействующее лекарство, купить которое можно только по рецепту.
Крёстный отвлёкся на гостью, а её друг, зная, что в доме есть наркотик, отправился на поиски. Лекарство и шприц нашёл в спальне, употребил морфин в чужой ванной.
Когда визитёры ушли, мужчина обнаружил пропажу и позвонил в милицию. Препарат подлежит строгой отчётности, даже пустые ампулы сдают в аптеку.
Оперативники задержали вора спустя полчаса. Ещё находясь в состоянии наркотического опьянения, он в содеянном сознался. По факту хищения наркотических средств 39-летнему рыбничанину грозит уголовная ответственность и до семи лет лишения свободы.