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Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными

Названы области Беларуси, где происходит больше всего ДТП с дикими животными.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких областях Беларуси происходит больше всего аварий с дикими животными. Статистику озвучили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Так, в прошлом году только в одной Минской области зафиксировали 1018 ДТП с дикими животными и 1047 погибших животных.

Таким образом, именно Минщина — самая опасная в Беларуси из-за количества аварий с животными на дорогах. За ней по аварийности следуют: Витебщина (650 авария), Могилевщина (569), Гомельщина (554), Гродненщина (549) и Брестчина (431 ДТП).

— Пик ДТП с дикими животными традиционно приходится на май, а минимум авария происходит в феврале, — добавили в Госинспекции.

Среди основных причин увеличения аварий с животными — рост интенсивности дорожного движения и увеличение поголовья копытных охотничьих животных.

При этом также больше всего аварий происходит на автодорогах с индексом «М», а вот на железной дороге подобных аварий намного меньше.

Еще Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.

Также МЧС и Минлесхоз предупредили о ситуации с пожарами в Беларуси 7 марта: «Горят деревни, леса, болота, поля».

Ранее «Комсомолка» писала о том, что случились серьезные пожары в деревнях и лесах Беларуси 6 марта 2025: что произошло, что известно, гибель лесничего, теплая сухая погода сохранится.