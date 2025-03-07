Минская область стала самой опасной из-за числа ДТП с дикими животными

Стало известно, в каких областях Беларуси происходит больше всего аварий с дикими животными. Статистику озвучили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Так, в прошлом году только в одной Минской области зафиксировали 1018 ДТП с дикими животными и 1047 погибших животных.
Таким образом, именно Минщина — самая опасная в Беларуси из-за количества аварий с животными на дорогах. За ней по аварийности следуют: Витебщина (650 авария), Могилевщина (569), Гомельщина (554), Гродненщина (549) и Брестчина (431 ДТП).
— Пик ДТП с дикими животными традиционно приходится на май, а минимум авария происходит в феврале, — добавили в Госинспекции.
Среди основных причин увеличения аварий с животными — рост интенсивности дорожного движения и увеличение поголовья копытных охотничьих животных.
При этом также больше всего аварий происходит на автодорогах с индексом «М», а вот на железной дороге подобных аварий намного меньше.
Еще Госинспекторы назвали животных, спровоцировавших больше всего ДТП в Беларуси.
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