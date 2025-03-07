Жительницам Башкирии посоветовали рожать с 25 до 35 лет

Внештатный специалист минздрава Башкирии по акушерству и гинекологии Ирина Фаткуллина рассказала об оптимальном возрасте, когда женщинам стоит рожать. По ее словам, лучшим возрастом для зачатия и вынашивания считается период с 25 до 35 лет.
Официально репродуктивным возрастом считается время с 15 до 49 лет, когда женщина сама может забеременеть и родить здорового ребенка. На сегодняшний день тенденция такова, что жительницы Башкирии предпочитают становиться мамами в возрасте от 27 до 29 лет.
Гинеколог также добавила, что при планировании паре нужно отказаться от вредных привычек, скорректировать вес и делать прививки, указанные в нацкалендаре.
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