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Жительницам Башкирии посоветовали рожать с 25 до 35 лет

Врач из Уфы назвала оптимальный возраст женщин для рождения первенца.

Источник: Комсомольская правда

Внештатный специалист минздрава Башкирии по акушерству и гинекологии Ирина Фаткуллина рассказала об оптимальном возрасте, когда женщинам стоит рожать. По ее словам, лучшим возрастом для зачатия и вынашивания считается период с 25 до 35 лет.

Официально репродуктивным возрастом считается время с 15 до 49 лет, когда женщина сама может забеременеть и родить здорового ребенка. На сегодняшний день тенденция такова, что жительницы Башкирии предпочитают становиться мамами в возрасте от 27 до 29 лет.

Гинеколог также добавила, что при планировании паре нужно отказаться от вредных привычек, скорректировать вес и делать прививки, указанные в нацкалендаре.

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