Жительницам Башкирии посоветовали рожать с 25 до 35 лет

Официально репродуктивным возрастом считается время с 15 до 49 лет, когда женщина сама может забеременеть и родить здорового ребенка. На сегодняшний день тенденция такова, что жительницы Башкирии предпочитают становиться мамами в возрасте от 27 до 29 лет.