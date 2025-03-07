Уральца отправили в СИЗО за похищение человека и вымогательство

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 22-летнего Ивана К. по делу о похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Следователи считают, что 4 марта он похитил с приятелями похитил участника СВО из-за якобы денежного долга. Позднее мужчину освободили силовики, а подозреваемых задержали.
Следствие просило отправить Ивана К. в СИЗО. Кировский райсуд удовлетворил это ходатайство и отправил подозреваемого под стражу до 5 мая. Решение пока не вступило в силу. У арестованного есть три дня на его обжалование.