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Уральца отправили в СИЗО за похищение человека и вымогательство

Пока до 5 мая.

Кировский райсуд Екатеринбурга арестовал 22-летнего Ивана К. по делу о похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Следователи считают, что 4 марта он похитил с приятелями похитил участника СВО из-за якобы денежного долга. Позднее мужчину освободили силовики, а подозреваемых задержали.

Следствие просило отправить Ивана К. в СИЗО. Кировский райсуд удовлетворил это ходатайство и отправил подозреваемого под стражу до 5 мая. Решение пока не вступило в силу. У арестованного есть три дня на его обжалование.