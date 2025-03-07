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Мазутную крошку выбросило на побережье Анапы

В Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Так, 7 марта на побережье вышли участники ликвидации ЧС. По результату утреннего мониторинга по всей береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенская нашли мазутную крошку.

Кроме того, незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на территории, закрепленной за Славянским районом.

В оперштабе уточнили, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь.

Напомним, на Кубани из-за потепления участились точечные выбросы мазут. Участники ликвидации ЧС продолжают мониторинг береговой линии Краснодарского края на 265 км. Так, всего уже собрано 150 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, а вывезено порядка 110 тыс. тонн.

Ранее мы писали, в администрации Ейска назвали фейком информацию о появлении мазута на берегу лимана в районе поселка Широчанка. Впервые ложные новости о загрязнении Ейского лимана появились в Сети еще 5 марта.