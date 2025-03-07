В Челябинске автосервис сгорел из-за беспечности владельца

В итоге при пожаре сгорели две машины, инструмент и прочее имущество. Хозяин гаража допустил грубые ошибки: оставил печку без присмотра, при виде дыма бросился тушить огонь с помощью двухлитрового огнетушителя, не вызвав пожарных. После попытки совладать со стихией мужчина не закрыл дверь в гараж, и от притока кислорода пламя разгорелось еще больше.