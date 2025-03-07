В Челябинске автосервис сгорел из-за беспечности владельца

В челябинском поселке Новосинеглазово сгорел частный автосервис со всем имуществом. Причиной пожара стала неосмотрительность владельца. Он затопил печку и укатил по своим делам, оставив без присмотра, рассказали в ОГУ «Противопожарная служба Челябинска».
Возгорание произошло днем 6 марта, в гараже в ГСК «Водитель». На месте огнеборцы увидели, как пламя пожирает помещение сдвоенного гаража, переделанного в частную ремонтную мастерскую.
Хозяин рассказал, что в гараже стоят два газовых баллона. Пожарные эвакуировали их в безопасное место и избежали взрыва с большим ущербом и возможными жертвами.
В итоге при пожаре сгорели две машины, инструмент и прочее имущество. Хозяин гаража допустил грубые ошибки: оставил печку без присмотра, при виде дыма бросился тушить огонь с помощью двухлитрового огнетушителя, не вызвав пожарных. После попытки совладать со стихией мужчина не закрыл дверь в гараж, и от притока кислорода пламя разгорелось еще больше.