Более 40 человек в Башкирии погибли в огне с начала года

Пожары в Башкирии унесли жизни 42 человек. Такими данными с начала года поделился председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, чаще всего причинами трагедий становятся неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов. Чтобы избежать смертей и уничтожения имущества, Первов посоветовал в первую очередь установить в домах пожарные извещатели.
Всего с начала 2025 года в Башкирии зарегистрировали 839 пожаров.
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