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Более 40 человек в Башкирии погибли в огне с начала года

В Башкирии с начала года в пожарах погибло 42 человека.

Источник: Комсомольская правда

Пожары в Башкирии унесли жизни 42 человек. Такими данными с начала года поделился председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По его словам, чаще всего причинами трагедий становятся неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов. Чтобы избежать смертей и уничтожения имущества, Первов посоветовал в первую очередь установить в домах пожарные извещатели.

Всего с начала 2025 года в Башкирии зарегистрировали 839 пожаров.

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