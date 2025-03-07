Более 40 человек в Башкирии погибли в огне с начала года

По его словам, чаще всего причинами трагедий становятся неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов. Чтобы избежать смертей и уничтожения имущества, Первов посоветовал в первую очередь установить в домах пожарные извещатели.