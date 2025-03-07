В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенников

В одном случае они обманули 84-летнего пенсионера, внушив ему, что в регионе введен запрет на деревянные окна. Таким образом они выманили у пенсионера 80 тысяч рублей на замену конструкций, но свои обязательства не выполнили. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 72 до 85 лет.