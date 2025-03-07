В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенников

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).
— Суд приговорил участников преступной группы к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда, — рассказала Черединина.
Следствием и судом установлено, что сообщники промышляли в Волгограде с ноября 2020 года по апрель 2021-го. Они навязывали пенсионерам услуги по ремонту пластиковых окон. В ходе осмотра они намеренно портили фурнитуру, а потом, после получения денег, устраняли эти поломки.
В одном случае они обманули 84-летнего пенсионера, внушив ему, что в регионе введен запрет на деревянные окна. Таким образом они выманили у пенсионера 80 тысяч рублей на замену конструкций, но свои обязательства не выполнили. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 72 до 85 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.