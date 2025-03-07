В Пермском крае погиб 22-летний помощник бурильщика

«В настоящее время формируется комиссия для расследования произошедшего. В ближайшее время будут опрошены свидетели и сотрудники компании, а также проведен правовой анализ всех документов, связанных с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.