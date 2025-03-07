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В Пермском крае погиб 22-летний помощник бурильщика

На него упала насосно-компрессорная труба.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала расследование смертельного несчастного случая, который произошел с помощником бурильщика капитального ремонта скважин Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС, — сообщает инспекция.

Выяснилось, что 7 марта 2025 года 22-летний помощник бурильщика находился на скважине 202 Винниковского месторождения. На него упала насосно-компрессорная труба, в результате чего он получил травму головы и скончался.

«В настоящее время формируется комиссия для расследования произошедшего. В ближайшее время будут опрошены свидетели и сотрудники компании, а также проведен правовой анализ всех документов, связанных с трудовой деятельностью пострадавшего», — сообщил Павел Бахтагареев, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае.