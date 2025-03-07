Жители Башкирии смогут увидеть невооруженным взглядом Меркурий

Как рассказали в уфимском планетарии, Меркурий расположится низко над горизонтом. Чтобы планету увидеть на небосклоне, необходимо выбрать место с открытым горизонтом на запад. Начинать наблюдения можно через 40 минут после захода Солнца, посоветовали астрономы.