Жители Башкирии смогут увидеть невооруженным взглядом Меркурий

На небе над Башкирией взойдет Меркурий. Самая близкая к Солнцу планета завтра, 8 марта, максимально отдалится от звезды и станет доступен для наблюдения даже невооруженным взглядом.
Как рассказали в уфимском планетарии, Меркурий расположится низко над горизонтом. Чтобы планету увидеть на небосклоне, необходимо выбрать место с открытым горизонтом на запад. Начинать наблюдения можно через 40 минут после захода Солнца, посоветовали астрономы.
Меркурий на небе будет виден почти на протяжении двух часов, а в 21:00 он зайдет за горизонт.
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