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На Кубани замначальника управления госохраны заключили под стражу

Заместителю начальника управления госохраны на Кубани избрали меру пресечения.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани избрали меру пресечения задержанной заместителю начальника управления госохраны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«По ходатайству следователя СК России по Краснодарскому краю заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, заключена под стражу», — сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, в Краснодаре задержана замначальника управления госохраны Натела Бирюкова. К чиновнице нагрянули утром с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Бирюкова подписала документ, разрешающий построить отель на территории объекта культурного наследия. Чиновница выделила землю в «Санатории им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183» в Сочи.