На Кубани замначальника управления госохраны заключили под стражу

По версии следствия, Бирюкова подписала документ, разрешающий построить отель на территории объекта культурного наследия. Чиновница выделила землю в «Санатории им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183» в Сочи.