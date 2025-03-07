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В центре Ростова вспыхнул дореволюционный жилой дом

На Обороны в Ростове вспыхнул жилой дом, улицу заволокло дымом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 7 марта в центре Ростова-на-Дону вспыхнул многоквартирный дом. Сейчас ведется тушение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на улицу Обороны, 81 поступил в 15:02. Пожар разгорелся в многоквартирном доме. На месте работают 26 человек, используется восемь единиц техники, — уточнили в экстренном ведомстве.

Судя по видео в соцсетях, горение происходит в районе кровли здания. Видно много серого дыма. По словам очевидцев, некоторые люди выбежали из дома в домашней одежде и тапочках.

По открытым интернет-источникам речь идет о кирпичном здании с деревянными перекрытиями 1914 года постройки.