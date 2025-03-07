Подростки из Каменска-Уральского останутся в СИЗО за похищение девушек

Обвиняемые в похищении девушек 3 января подростки из Каменска-Уральского Свердловской области останутся под стражей. Свердловский облсуд отказался удовлетворить ходатайства защиты об избрании им другой меры пресечения, сообщает инстанция.
23 февраля Синарский районный суд арестовал их до 4 апреля за похищение людей, хулиганство и понуждение к действиям сексуального характера. Адвокаты подали апелляции. Но облсуд оставил постановление в силе.
Напомним, дело о похищении девушек и издевательствах над ними вызвало большой резонанс. В ходе расследования специалисты установили новые факты криминальной деятельности и очередных фигурантов. Всего арестованы пять человек, из них двое подростков.