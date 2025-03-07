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На директора кадетской школы в Нижнем Новгороде завели уголовное дело: в чем подозревают

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 марта, ФедералПресс. Директора Нижегородской кадетской школы Ольгу Кудасову подозревают в превышении должностных полномочий. Силовики провели обыски в учебном заведении.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, с декабря 2023 по февраль 2025 года директор школы необоснованно вносила в приказы о премировании сотрудников сведения о начислении им стимулирующих выплат, которые затем руководитель обращала в свою пользу», — отмечается в сообщении.

Сумма незаконно полученных денежных средств, по версии следствия, превысила сто тысяч рублей.

Сегодня, по данным СМИ, в кадетской школе прошли следственные действия, изъята документация.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде мошенники стали обманывать граждан от имени губернатора. Для этого они создают аккаунт от его имени, а для убедительности рассылают видеосообщения, сделанные с помощью технологии «дипфейк».