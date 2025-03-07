На директора кадетской школы в Нижнем Новгороде завели уголовное дело: в чем подозревают

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде мошенники стали обманывать граждан от имени губернатора. Для этого они создают аккаунт от его имени, а для убедительности рассылают видеосообщения, сделанные с помощью технологии «дипфейк».