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Из-за пожара в центре Ростова перекрыли улицу Обороны

Ростовская область, 7 марта 2025. DON24.RU В центре Ростова перекрыли улицу из-за пожара в дореволюционном жилом многоквартирном доме на ул. Обороны, 81. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

«Улица Обороны временно перекрыта в створе между пер. Семашко и пер. Газетным», — написал Александр Скрябин.

Он попросил жителей города выбирать альтернативные маршруты для передвижения и соблюдать меры предосторожности в районе происшествия. Градоначальник также уточнил, что в доме загорелось чердачное помещение. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь удалось локализировать на площади 300 кв. м. О причинах пожара не сообщается.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечено 26 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники.