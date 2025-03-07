Из-за пожара в центре Ростова перекрыли улицу Обороны

Он попросил жителей города выбирать альтернативные маршруты для передвижения и соблюдать меры предосторожности в районе происшествия. Градоначальник также уточнил, что в доме загорелось чердачное помещение. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, огонь удалось локализировать на площади 300 кв. м. О причинах пожара не сообщается.