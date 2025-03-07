В Калининградской области адвоката заподозрили в призывах к терроризму

КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Адвокат в Калининградской области подозревается в публичных призывах к террористической деятельности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, в октябре 2024 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности.
«Следственными органами СУСК России по Калининградской области в отношении 29-летнего адвоката адвокатской палаты Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)», — говорится в сообщении.
Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
В настоящее время подозреваемый задержан, допрошен, в его жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты носители информации. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области.