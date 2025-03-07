На Веселовском водохранилище в Ростовской области спасли троих рыбаков, провалившихся под лед. Это произошло сегодня, 7 марта, рассказали в МЧС.
— Мужчины вышли на лед и провалились, им помогли инспекторы ГИМС. Использовали специальный трос, который называется конец Александрова, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Известно, что медицинская помощь пострадавшим мужчинам не потребовалась. Напомним, ранее в регионе рыбаков сняли с дрейфующей льдины.
Спасатели напоминают: выходить на лед при перепадах температур очень опасно. Замерзшая водная гладь создает обманчивое впечатление, но на самом деле может в любой момент треснуть по ногами.
Также следует помнить, что в Ростовской области начался весенний ледоход.