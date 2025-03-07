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Открытое горение ликвидировали в доме на улице Обороны в Ростове

Открытое пламя ликвидировали на чердаке дома в центре Ростова, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

На чердаке дома по улице Обороны в Ростове-на-Дону сбили открытое горение. Работы на месте происшествия еще ведутся. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Напомним, возгорание произошло днем 7 марта в трехэтажном доме 1914 года постройки на улице Обороны, 81. Вызов в экстренную службу поступил в 15:02. После этого в тушении от МЧС задействовали 26 человек и восемь единиц техники.

В 16:10 пламя локализовали на площади в 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.