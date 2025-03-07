Открытое горение ликвидировали в доме на улице Обороны в Ростове

На чердаке дома по улице Обороны в Ростове-на-Дону сбили открытое горение. Работы на месте происшествия еще ведутся. Полную ликвидацию пожара пока не объявляли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Напомним, возгорание произошло днем 7 марта в трехэтажном доме 1914 года постройки на улице Обороны, 81. Вызов в экстренную службу поступил в 15:02. После этого в тушении от МЧС задействовали 26 человек и восемь единиц техники.
В 16:10 пламя локализовали на площади в 300 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.