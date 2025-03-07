Проект платных парковок в Уфе выставили на общественные обсуждения

Горсовет Уфы вынес на обсуждение вопрос о платных парковок. Депутаты предлагают внести дополнительные пункты в документ, которые обязали бы водителей, пользующихся муниципальными парковками, соблюдать местные правовые акты и оплачивать стоимость услуг с учетом времени хранения автомобилей на парковках.
Как следует из проекта, платные стоянки на 1 188 мест разместятся в центре Уфы. Они будут располагаться на Пушкина, Аксакова, Чернышевского, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Революционной, Цюрупы.
Общественные обсуждения продлятся до 14 апреля, замечания и предложения уфимцы могут вносить до 26 марта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.