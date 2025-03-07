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Проект платных парковок в Уфе выставили на общественные обсуждения

В Уфе выставили на общественные обсуждения вопрос о платных парковках.

Источник: Комсомольская правда

Горсовет Уфы вынес на обсуждение вопрос о платных парковок. Депутаты предлагают внести дополнительные пункты в документ, которые обязали бы водителей, пользующихся муниципальными парковками, соблюдать местные правовые акты и оплачивать стоимость услуг с учетом времени хранения автомобилей на парковках.

Как следует из проекта, платные стоянки на 1 188 мест разместятся в центре Уфы. Они будут располагаться на Пушкина, Аксакова, Чернышевского, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Революционной, Цюрупы.

Общественные обсуждения продлятся до 14 апреля, замечания и предложения уфимцы могут вносить до 26 марта.

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