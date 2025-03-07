В Кишиневе вынесут приговор Нестеровскому

Сторонники и члены блока «Победа» в пятницу собрались на митинг у здания суда Кишинева, чтобы поддержать депутата Александра Нестеровского.
«Вердикт по этому уголовному делу будет вынесен 19 марта, в 16.00 (17.00 мск)», — сообщили журналистам в суде Кишинева после очередного заседания.
Нестеровский после заседания повторил, что он отказывается признавать свою вину и считает весь процесс сфабрикованным.
«Сегодня я выступил с последним словом, впервые была пресса, митинг, я думал, что суд должен сам решать все в тишине. Но в тишине мне решили дать 10 лет, думаю, что самому прокурору стыдно за такое предложение. Надежда не умирает, что суд вынесет законное решение», — заявил Нестеровский.
Нестеровской является одним из лидеров партии «Возрождение», которая теперь входит в блок «Победа» и выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности, а районный суд Кишинева вынес решение о его помещении под арест на 30 суток. В партии «Возрождение» тогда заявили, что таким образом власти пытаются «выбить» ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.