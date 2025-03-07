Владелицу салона красоты в Кишиневе, где умерла бизнесвумен Любовь Бабуцки, арестовали заочно на 30 суток: Второй подозреваемой продлили арест

Манюк подозревается в незаконной медицинской практике и обвиняется в применении анестезии клиентке. На судебном заседании она не делали заявлений и скрывала лицо от прессы. По словам адвоката, его подзащитная не признает себя виновной. В случае признания ее вины, анестезиологу грозит до трех лет лишения свободы.