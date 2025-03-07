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Владелицу салона красоты в Кишиневе, где умерла бизнесвумен Любовь Бабуцки, арестовали заочно на 30 суток: Второй подозреваемой продлили арест

Бородкина находится на Украине и объявлена в розыск.

Источник: Комсомольская правда

Столичный суд сектора Чеканы выдал ордер на 30-дневный арест Ирины Бородкиной, владелицы салона красоты Dr. Serebrova, где в ходе косметологической процедуры скончалась женщина. Мера была применена в ее отсутствие. Бородкина находится в Украине и объявлена в розыск.

В случае Екатерины Манюк, анестезиолога, обвиняемой в применении анестезии, прокуроры запросили продление ареста на 30 суток, но судьи согласились только на 15 дней.

Манюк подозревается в незаконной медицинской практике и обвиняется в применении анестезии клиентке. На судебном заседании она не делали заявлений и скрывала лицо от прессы. По словам адвоката, его подзащитная не признает себя виновной. В случае признания ее вины, анестезиологу грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, хозяйка салона красоты, в день трагедии бежала из Молдовы в Украину. Ранее она уже была фигуранткой уголовного дела о контрабанде лекарств на сумму почти 1,6 млн леев. Дело датируется 2022 годом.