Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средств

По версии следствия, Митрошина не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — говорится в сообщении.
Против нее заведено дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По ней грозит до семи лет лишения свободы.
Митрошина была одной из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело бо уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), речь шла о сумме более чем 120 млн руб.