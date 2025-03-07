Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средств

Митрошина была одной из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело бо уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), речь шла о сумме более чем 120 млн руб.