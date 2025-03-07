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Блогера Митрошину задержали по делу об отмывании средств

Блогер Александра Митрошина задержана в Краснодарском крае по делу об отмывании средств в особо крупном размере, сообщается в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, Митрошина не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — говорится в сообщении.

Против нее заведено дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По ней грозит до семи лет лишения свободы.

Митрошина была одной из первых российских блогеров-миллионников, кто оказался фигурантом дела о неуплате налогов. В 2023-м против нее завели дело бо уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), речь шла о сумме более чем 120 млн руб.