Балерина из Уфы отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

Мошенники продолжают обманывать жителей Башкирии и выманивать у них крупные суммы денег, используя различные схемы афер. Так, одной из жертв стала уроженка Уфы, которая сейчас учится в Москве.
Балерине позвонили якобы из деканата и сообщили, что ей необходимо пройти анкетирование. Девушка поверила в легенду и указала в бланке все личные данные, которые мошенники использовали для входа на Госуслуги. Потерявшей доступ к аккаунте девушке позже позвонили вновь. На этот раз мошенники представились сотрудником Роскомнадзора. Параллельно пришло письмо на почту о том, что ее данные «скомпрометированы».
Аферист убедил балерину, что ее данными могут воспользоваться мошенники, чтобы оформить кредиты, и он перенаправил испуганную девушку на лжесотрудника банка. Под четким руководством мошенников уфимка перечислила им более 700 тысяч рублей.
На этом аферисты не остановились. Они заявили, что в уфимской квартире отец девушки хранит незадекларированные пять миллионов рублей, которые тоже нужно перечислить на счет, иначе при обыске их изымут и заведут уголовное дело. Студентка не хотела навлечь беду на отца и решила прилететь в Башкирию.
Балерина начала искать деньги в родительской квартире. Но, к счастью, не нашла. Тогда она захотела вернуться обратно в Москву и позвонила мошенникам, поскольку они обещали ей купить билет на самолет. Но после того как она сообщила об отсутствии денег, аферисты будто испарились и стали недоступны.
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