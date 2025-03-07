Балерина из Уфы отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

Балерине позвонили якобы из деканата и сообщили, что ей необходимо пройти анкетирование. Девушка поверила в легенду и указала в бланке все личные данные, которые мошенники использовали для входа на Госуслуги. Потерявшей доступ к аккаунте девушке позже позвонили вновь. На этот раз мошенники представились сотрудником Роскомнадзора. Параллельно пришло письмо на почту о том, что ее данные «скомпрометированы».