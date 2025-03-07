Задержанный США террорист признался в причастности к теракту в «Крокусе»

Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что «он признался пакистанцам в атаках на аэропорт», а также в том, что якобы причастен к другим атакам «в России и Иране». Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.