Задержанный США террорист признался в причастности к теракту в «Крокусе»

Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что «он признался пакистанцам в атаках на аэропорт», а также в том, что якобы причастен к другим атакам «в России и Иране». Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.
По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* (“Вилаят Хорасан”*, афганский филиал “Исламского государства”*) он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — говорится в сообщении минюста США.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
* Запрещенная в России террористическая группировка.