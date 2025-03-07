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Задержанный США террорист признался в причастности к теракту в «Крокусе»

НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Задержанный американскими силовиками предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», утверждает минюст США.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. Изначально о его поимке объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, отметив, что мужчина виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что «он признался пакистанцам в атаках на аэропорт», а также в том, что якобы причастен к другим атакам «в России и Иране». Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР, отметила она.

По утверждению американского минюста, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* (“Вилаят Хорасан”*, афганский филиал “Исламского государства”*) он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал», — говорится в сообщении минюста США.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

Действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.

* Запрещенная в России террористическая группировка.