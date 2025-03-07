Прокуратура раскрыла суть претензий к блогеру Митрошиной

Поскольку у Митрошиной доход был выше, она организовала поступление денежных средств напрямую на счета трех других индивидуальных предпринимателей. Это позволило ей не переходить на общую систему налогообложения и избежать уплаты налогов. А затем блогер легализовала деньги через оплаты по договору долевого участия.