Задержанный в США террорист сознался в причастности к теракту в «Крокусе»

Мохаммад Шарифулла был задержан 2 марта за организацию теракта в Кабуле в 2021 году, в котором погибли 13 американских военнослужащих и как минимум 170 афганских гражданских. В ходе допроса Мохаммад Шарифулла признался, в частности, в том, что от имени запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан» передавал причастным к теракту инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие. Он также заявил, что узнал в двух арестованных боевиках тех, кого он инструктировал.