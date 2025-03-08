Задержанный в США террорист сознался в причастности к теракту в «Крокусе»

Мохаммад Шарифулла был задержан 2 марта за организацию теракта в Кабуле в 2021 году, в котором погибли 13 американских военнослужащих и как минимум 170 афганских гражданских. В ходе допроса Мохаммад Шарифулла признался, в частности, в том, что от имени запрещенной в России террористической группировки «Вилаят Хорасан» передавал причастным к теракту инструкции о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие. Он также заявил, что узнал в двух арестованных боевиках тех, кого он инструктировал.
Если вина Мохаммада Шарифуллы в терактах будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Рассмотрение дела по существу начнется 10 марта.
3 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершены. Расследование длилось менее года. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человека, пострадали больше 500 посетителей. Арестованы 11 фигурантов дела о теракте.