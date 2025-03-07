В США сообщили о конфискации серверов криптобиржи Garantex и заморозке $26 млн

Как заявил Минюст США, целью было «выведение из строя онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex». Власти США провели операцию под предлогом того, что криптобиржа якобы использовалась для отмывания денег международными преступными организациями и обхода санкций. Минюст также сообщил о предъявлении обвинений в отмывании денег двум администраторам биржи — гражданину Литвы Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде.