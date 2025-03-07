В США сообщили о конфискации серверов криптобиржи Garantex и заморозке $26 млн

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. США совместно с Германией и Финляндией конфисковали серверы базирующейся в России криптобиржи Garantex и заморозили используемые ею активы на $26 млн. Об этом сообщило американское министерство юстиции.
«В рамках скоординированной работы правоохранительные органы Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции Garantex. Правоохранительные органы США параллельно получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных», — говорится в сообщении. Ведомство сообщило, что правоохранительные органы США также «заморозили более $26 млн».
Как заявил Минюст США, целью было «выведение из строя онлайн-инфраструктуры, используемой для работы Garantex». Власти США провели операцию под предлогом того, что криптобиржа якобы использовалась для отмывания денег международными преступными организациями и обхода санкций. Минюст также сообщил о предъявлении обвинений в отмывании денег двум администраторам биржи — гражданину Литвы Алексею Бесчокову и россиянину Александру Мире Серде.
Криптобиржа Garantex 6 марта сообщила, что приостановила оказание всех услуг в связи с блокировкой платформой Tether кошельков биржи. В феврале ЕС ввел санкции в отношении базирующейся в России биржи. Также Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года.