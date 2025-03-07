На трассе в Ростовской области водитель легковушки влетел в дерево

По предварительной информации ведомства, 45-летний водитель «Лады Приоры» двигался по трассе в сторону Волгодонска. В какой-то момент водитель не справился с управлением съехал в правую сторону и вылетел с проезжей части. На всей скорости легковушка врезалась в дерево.