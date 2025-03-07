На трассе в Ростовской области водитель легковушки влетел в дерево

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла около 17:50 на трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» 7 марта.
По предварительной информации ведомства, 45-летний водитель «Лады Приоры» двигался по трассе в сторону Волгодонска. В какой-то момент водитель не справился с управлением съехал в правую сторону и вылетел с проезжей части. На всей скорости легковушка врезалась в дерево.
От сильного удара транспортное средство получило серьезные повреждения. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.