Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области водитель легковушки влетел в дерево

На трассе под Ростовом водитель «Лады» на всей скорости влетел в дерево.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону. Авария произошла около 17:50 на трассе «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» 7 марта.

По предварительной информации ведомства, 45-летний водитель «Лады Приоры» двигался по трассе в сторону Волгодонска. В какой-то момент водитель не справился с управлением съехал в правую сторону и вылетел с проезжей части. На всей скорости легковушка врезалась в дерево.

От сильного удара транспортное средство получило серьезные повреждения. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.