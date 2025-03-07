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При обстреле территории ДНР пострадали два мирных жителя, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела территории ДНР со стороны ВСУ в пятницу, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Два мирных жителя пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении Пушилина.

По его данным, в Горловке в результате обстрела пострадала женщина 1953 года рождения. Кроме того, в селе Новомихайловка Кураховского муниципального округа при наезде на взрывоопасный предмет пострадала мирная жительница. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил глава региона.

Пушилин также сообщил, что вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили два жилых домостроения, котельная, а также два частных автомобиля.

«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 20 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — резюмировал он.