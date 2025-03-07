При обстреле территории ДНР пострадали два мирных жителя, заявил Пушилин

По его данным, в Горловке в результате обстрела пострадала женщина 1953 года рождения. Кроме того, в селе Новомихайловка Кураховского муниципального округа при наезде на взрывоопасный предмет пострадала мирная жительница. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, отметил глава региона.