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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21:54 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее, 2 марта, представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений на работу аэропорта в Грозном. После в этот же день они были сняты. Как указал Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.