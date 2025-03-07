Белорус на своем авто протаранил полицейскую машину в Германии. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на немецкую полицию.
Инцидент с участием гражданина Беларуси произошел в городе Нойс, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Согласно информации, предоставленной местной полицией, 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с полицейским автомобилем.
Происшествие зарегистрировано в пятницу, 28 февраля, около 22.50. Полицейские заметили автомобиль белоруса на шоссе Ойропадамм, двигавшийся, предположительно, с превышением скорости, и приняли решение остановить его для проверки.
Автомобиль съехал с шоссе на Штреземанналлее, продолжив движение по Ам-Обертор. В конечном итоге машина, в которой находилось три человека, остановилась на парковочном месте на Цитадельштрассе.
В момент, когда полицейские готовились к проведению проверки, водитель неожиданно начал движение задним ходом и совершил наезд на патрульный автомобиль, находившийся непосредственно за ним.
Водитель, являющийся гражданином Беларуси, был задержан и доставлен в полицейский участок. Проведенный тест на алкоголь показал положительный результат, также был взят анализ крови. После выполнения необходимых юридических процедур и внесения залога, мужчина был отпущен из-под стражи.
В ближайшее время ему предстоит понести ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.
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