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Белорус на своем авто протаранил полицейскую машину в Германии

Водитель из Беларуси повредил автомобиль полиции в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Белорус на своем авто протаранил полицейскую машину в Германии. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир» со ссылкой на немецкую полицию.

Инцидент с участием гражданина Беларуси произошел в городе Нойс, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Согласно информации, предоставленной местной полицией, 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с полицейским автомобилем.

Происшествие зарегистрировано в пятницу, 28 февраля, около 22.50. Полицейские заметили автомобиль белоруса на шоссе Ойропадамм, двигавшийся, предположительно, с превышением скорости, и приняли решение остановить его для проверки.

Автомобиль съехал с шоссе на Штреземанналлее, продолжив движение по Ам-Обертор. В конечном итоге машина, в которой находилось три человека, остановилась на парковочном месте на Цитадельштрассе.

В момент, когда полицейские готовились к проведению проверки, водитель неожиданно начал движение задним ходом и совершил наезд на патрульный автомобиль, находившийся непосредственно за ним.

Водитель, являющийся гражданином Беларуси, был задержан и доставлен в полицейский участок. Проведенный тест на алкоголь показал положительный результат, также был взят анализ крови. После выполнения необходимых юридических процедур и внесения залога, мужчина был отпущен из-под стражи.

В ближайшее время ему предстоит понести ответственность за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Германии белорус на фуре снес несколько уличных фонарей.

А еще мы сообщали, что велосипедист осужден на полтора года из-за сбитого пешехода на улице Минска.