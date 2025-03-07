Зеленский рассказал о самых интенсивных переговорах с США

«Сегодня весь день на разных уровнях идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время — много звонков. Тематика ясна — мир быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена максимально конструктивно», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.