Власти раскрыли подробности атаки БПЛА ВСУ на завод под Брянском

Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении.