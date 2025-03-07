ВСУ могут покинуть Курскую область.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут уйти из Курской области в течение двух недель. Сообщает американское издание The New York Post (NYP).
«Несколькими днями ранее военнослужащие, которые воюют на Курске, сообщили, что Киев может отказаться от своей смелой операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и за его пределы», — говорится в материале NYP.
Возможное отступление ВСУ из Курской области связано с ранее зафиксированными трудностями в логистике и ротации войск, вызванными контролем российских войск над ключевой дорогой Юнаковка-Суджа. Это усложнение ситуации привело к нехватке боеприпасов и питания у украинских военных, а также к значительным потерям при попытках ротации.