В Белой Калитве вор вынес из дома ценные вещи и прихватил детскую игрушку

По данным ведомства, в полицию Белокалитвинского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала о краже из ее нового дома. Из жилища вынесли телевизор, домашний кинотеатр. Вор решил прихватить с собой и детскую швейную машинку. Сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.