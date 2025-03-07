В Белой Калитве вор вынес из дома ценные вещи и прихватил детскую игрушку

В Ростовской области полиция задержала вора, похитившего технику из нового дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в полицию Белокалитвинского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала о краже из ее нового дома. Из жилища вынесли телевизор, домашний кинотеатр. Вор решил прихватить с собой и детскую швейную машинку. Сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.
Хозяйка жилища отметила, что о краже рассказала соседка. Когда они пришли к дому, то увидели сломанный замок. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего подозреваемого. Часть вещей вернули, телевизор он успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция продолжает устанавливать обстоятельства.