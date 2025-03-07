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В Белой Калитве вор вынес из дома ценные вещи и прихватил детскую игрушку

Под Ростовом 41-летнего мужчину подозревают в краже техники и детской швейной машинки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция задержала вора, похитившего технику из нового дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию Белокалитвинского района обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала о краже из ее нового дома. Из жилища вынесли телевизор, домашний кинотеатр. Вор решил прихватить с собой и детскую швейную машинку. Сумма ущерба составила примерно 50 тысяч рублей.

Хозяйка жилища отметила, что о краже рассказала соседка. Когда они пришли к дому, то увидели сломанный замок. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего подозреваемого. Часть вещей вернули, телевизор он успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полиция продолжает устанавливать обстоятельства.