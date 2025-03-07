В полиции объяснили, зачем нижегородец завел коня в многоквартирный дом

Необычная встреча с беспризорным конем и добрым нижегородцем удивила сотрудников полиции Нижнего Новгорода в преддверии Международного женского дня. Жители многоквартирного дома на улице Мончегорской сообщили в полицию, что в их подъезде находится конь.
По прибытию на место полицейские обнаружили лошадь на лестничной площадке в компании местного жителя. Мужчина рассказал, что увидел животное на улице и, осознав, что оно потерялось, привел его в подъезд, чтобы защитить от холода и возможных опасностей на дороге.
«С новым товарищем Дмитрию пришлось расстаться, так как полицейские Нижнего Новгорода быстро разыскали хозяев, от которых коник убежал погулять, и вернули животное в безопасную среду, в сопровождении спасителя», — говорится в Telegram-канале нижегородской полиции.
Схожая история произошла перед 8 марта прошлого года. Тогда в Кемеровской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения привел лошадь в одну из квартир многоэтажного дома. Его супруга предположила, что он хотел сделать ей сюрприз в преддверии праздника.