В полиции объяснили, зачем нижегородец завел коня в многоквартирный дом

По прибытию на место полицейские обнаружили лошадь на лестничной площадке в компании местного жителя. Мужчина рассказал, что увидел животное на улице и, осознав, что оно потерялось, привел его в подъезд, чтобы защитить от холода и возможных опасностей на дороге.