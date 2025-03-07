Над Ростовской областью сбили несколько беспилотников

Над Ростовской областью силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Происшествие случилось поздним вечером 7 марта.
По данным федерального ведомства, всего удалось сбить четыре вражеских беспилотника. Они были уничтожены в период с 20:15 до 22:45.
Всего силы ПВО отразили атаку 43 беспилотников над территорией России. Так, 21 дрон сбили над Краснодарским краем, еще девять БПЛА сбили над Брянской областью, а два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, еще один — над Курской. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря.