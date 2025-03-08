Трамп рассмотрит переброску американских войск из Германии

Трамп задумался о переброске войск.
Американский президент Дональд Трамп планирует передислокацию войск США из ФРГ в Венгрию. Об этом сообщают источники, близкие к администрации главы Белого дома.
«Трампа злит, что союзники в Европе похоже выступают за войну. Он думает о переброске войск из Германии в Венгрию», — передает The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники.
Согласно открытым данным, в Германии размещены в настоящее время около 35 тысяч американских военнослужащих. Они дислоцируются на военных базах, принадлежащих США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встречался с Трампом еще летом 2024 года. Политики обсуждали, в том числе украинский конфликт. Трамп и Орбан продемонстрировали близость позиций по проблеме урегулирования ситуации на Украине, передает «Национальная служба новостей».