В Мюнхене убившего двух украинцев мужчину приговорили к пожизненному заключению

«Судьи признали 58-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении, что не позволяет ему выйти на досрочное освобождение после 15 лет в тюрьме. Подсудимый признался, что в апреле прошлого года убил ножом 36-летнего и 23-летнего украинцев в Мурнау-ам-Штаффельзе после совместного распития алкоголя», — передает немецкое издание.