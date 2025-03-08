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В Мюнхене убившего двух украинцев мужчину приговорили к пожизненному заключению

Второй окружной суд Мюнхена признал виновным мужчину, предположительно являющегося гражданином России, в убийстве двух украинских военнослужащих. Преступление произошло на юге Германии. Его причиной стал спор по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал Der Spiegel.

Преступление произошло на юге Германии.

Второй окружной суд Мюнхена признал виновным мужчину, предположительно являющегося гражданином России, в убийстве двух украинских военнослужащих. Преступление произошло на юге Германии. Его причиной стал спор по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал Der Spiegel.

«Судьи признали 58-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении, что не позволяет ему выйти на досрочное освобождение после 15 лет в тюрьме. Подсудимый признался, что в апреле прошлого года убил ножом 36-летнего и 23-летнего украинцев в Мурнау-ам-Штаффельзе после совместного распития алкоголя», — передает немецкое издание.

По данным следствия, спор между ними разгорелся по поводу ситуации на Украине. Убитые являлись военнослужащими ВСУ и проходили в ФРГ реабилитацию.

Как рассказывало ранее URA.RU, мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Конфликт начался из-за негативного отношения пенсионера к украинцам.