В Мюнхене убившего двух украинцев мужчину приговорили к пожизненному заключению

Преступление произошло на юге Германии.
Второй окружной суд Мюнхена признал виновным мужчину, предположительно являющегося гражданином России, в убийстве двух украинских военнослужащих. Преступление произошло на юге Германии. Его причиной стал спор по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал Der Spiegel.
«Судьи признали 58-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении, что не позволяет ему выйти на досрочное освобождение после 15 лет в тюрьме. Подсудимый признался, что в апреле прошлого года убил ножом 36-летнего и 23-летнего украинцев в Мурнау-ам-Штаффельзе после совместного распития алкоголя», — передает немецкое издание.
По данным следствия, спор между ними разгорелся по поводу ситуации на Украине. Убитые являлись военнослужащими ВСУ и проходили в ФРГ реабилитацию.
Как рассказывало ранее URA.RU, мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Конфликт начался из-за негативного отношения пенсионера к украинцам.