Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

В результате данного столкновения произошел разрыв балластного танка танкера, что привело к утечке загрязненной воды в море. Несмотря на это, информации о пострадавших в результате аварии не поступало. Специалисты береговой охраны незамедлительно приступили к ликвидации последствий инцидента, к месту происшествия были направлены буксиры.