Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула

В Мраморном море произошло столкновение танкера и контейнеровоза у берегов Стамбула, в результате чего в воду попала загрязненная жидкость, сообщает агентство IHA.
Инцидент случился примерно в девяти километрах от берега в районе Бейликдюзю, когда 130-метровый контейнеровоз Orita врезался в 270-метровый танкер Mia, который находился на якоре.
В результате данного столкновения произошел разрыв балластного танка танкера, что привело к утечке загрязненной воды в море. Несмотря на это, информации о пострадавших в результате аварии не поступало. Специалисты береговой охраны незамедлительно приступили к ликвидации последствий инцидента, к месту происшествия были направлены буксиры.
Согласно данным портала MarineTraffic, танкер Mia под флагом Гайаны, а контейнеровоз Orita — под флагом Панамы, направлялся в Румынию.
Ранее маломерное научно-исследовательское судно затонуло в Черном море у Новороссийска, на борту которого имеется дизельное топливо. Речь идет о судне «Ашамба», которое принадлежит Институту океанологии им. Ширшова.